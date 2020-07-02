2020-07-02T09:28:43+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «пятерка» протаранила грузовик: водитель погиб

Мужчина за рулем легковушки пошел на опасный обгон
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Смертельная авария произошла рано утром 2 июля на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Там «пятерка» столкнулась с «МАНом». Очевидцы, которые стали невольными свидетелями происшедшего, рассказывают, что от легковушки после удара осталась только груда металла. Шансов выжить, у людей находившихся в этой машине, просто не было.

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В жуткой аварии под Волгоградом погиб водитель "пятерки"
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Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в 05.50 утра на 80-м километре волгоградской трассы. Виновником столкновения стал 32-летний мужчина – водитель «ВАЗ 2105». Он мчался в сторону Волгограда и, видимо, очень торопился, так как пошел на рискованный обгон. На беду навстречу в обратном направлении ехал груженый «МАН». Легковушка вылетела ему буквально в лоб.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда «скорой помощи», - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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