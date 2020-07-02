Под Волгоградом «пятерка» протаранила грузовик: водитель погиб
Смертельная авария произошла рано утром 2 июля на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Там «пятерка» столкнулась с «МАНом». Очевидцы, которые стали невольными свидетелями происшедшего, рассказывают, что от легковушки после удара осталась только груда металла. Шансов выжить, у людей находившихся в этой машине, просто не было.
Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в 05.50 утра на 80-м километре волгоградской трассы. Виновником столкновения стал 32-летний мужчина – водитель «ВАЗ 2105». Он мчался в сторону Волгограда и, видимо, очень торопился, так как пошел на рискованный обгон. На беду навстречу в обратном направлении ехал груженый «МАН». Легковушка вылетела ему буквально в лоб.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда «скорой помощи», - уточняют в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU