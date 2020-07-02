На проспекте Университетском в Волгограде заменили асфальт

2 Июль 2020 2020-07-02T08:59:33+03:00

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На проспекте Университетском в южной части Волгограда кипят ремонтные работы. Новый подход во всем – начиная от используемых материалов и заканчивая ночными сменами. Подрядчик трудится по большей части в темное время суток, чтобы исключить пробки, ведь днем на проспекте очень большой поток машин.

За весь период дорожники обновили более 75 тысяч квадратных метров асфальта, отремонтировали и восстановили 22 ливневок, заменили бордюр

- Особое внимание было уделено участку дороги в тоннеле у ТРЦ «Акварель». Бригады полностью заменили асфальтобетонное полотно, а также укрепили основание, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что проспект Университетский – самый крупный объект в перечне дорог, которые планируют привести в порядок в 2020 году. Крайний раз асфальт меняли почти десять лет назад и по старой технологии. За эти годы дорога пришла в непригодное состояние. Полностью проспект сделают в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU