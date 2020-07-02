2020-07-02T08:31:34+03:00
Общество

В Волгограде разрабатывают проект реконструкции прилегающих к стадиону «Трактор» дорог

Подрядчика уже определили
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так будет выглядеть новый стадион.Так будет выглядеть новый стадион.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На стадион «Трактор» у волгоградских властей большие планы. Сам стадион получит новую жизнь, часть вещевого рынка превратится в сквер, а прилегающие дороги ждет расширение. По итогам конкурса определен подрядчик, который займется разработкой проекта реконструкции дорог на прилегающих к стадиону «Трактор» участках улицы Шурухина и Ополченской. Это волгоградская компания ООО «Веглас», которая проектирует дороги и гидротехнические сооружения не только своем регионе, но и в Краснодарском крае. Готовый проект она должна представить в маю 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, именно эта компания придумает, как расширить дорогу на улице Шурухина с двух до четырех полос на участке от Жолудева до Ополченской, а также на Второй продольной в границах улиц Шурухина и Батова. Для этого придется переносить коммуникации, делать ливневки, также для волгоградцев должны предусмотреть тротуары и парковки.

На самом «Тракторе» построят новые трибуны, спортплощадки, старые проходные стадиона оставят – их отреставрируют. Торговцы переедут в двухэтажное здание, а часть нынешнего рынка отдадут под сквер. Уже обновляют пространство у расположенного неподалеку ДК Тракторозаводского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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