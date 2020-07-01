К шести часам на выборах 1 июля проголосовали 77 процентов волгоградцев

1 Июль 2020 2020-07-01T18:42:59+03:00

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1 июля в России голосование по поправкам в конституцию РФ. А для волгоградцев это еще и опрос по времени: московском или волгоградском. Данные с участков в ЦИК Волгоградской области обновляются постоянно. Стала известна явка жителей региона на 18-00. И она достаточно высокая – 77,12 процента. Это один миллион 404 тысячи 962 человека. Не все зх проголосовавших пришли на участки сегодня. У волгоградцев была неделя, чтобы сделать свой выбор: одобряют или нет они внесение изменений в главный документ страны.

По традиции жители области голосуют активней. Для них любые выборы - большое событие. Среди лидеров Октябрьский район – 83,75 процента бросивших в урну для голосования бюллетени. Иловлинский район – 83,60 процентов, и Киквидзенский район - 82,91 процента.

Предварительные итоги выборов и опроса станут известны завтра, 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU