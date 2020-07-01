2020-07-01T17:51:04+03:00
Общество

Санавиация доставила в Волгоград астраханца с сердечным приступом

Волгоградские медики спасли жизнь мужчине из Ахтубинска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году вертолет "Ансат" впервые летал за предели нашего региона. Фото облздрава.В этом году вертолет "Ансат" впервые летал за предели нашего региона. Фото облздрава.
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Сегодня в волгоградскую больницу №25 привезли 60-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Доставили его сюда аж из города Ахтубинск Астраханской области. Спасли благодаря нашей «воздушной скорой» и квалифицированным медикам, которые провели ему операцию по стентированию.

Надо сказать, что в этом году наша санавиация впервые летала в соседний регион. В Астраханской области пока нет своей «воздушной скорой», поэтому наши регионы заключили договор, по которому в случае острой необходимости астраханцев будут доставлять в ведущие клиники Волгограда. Именно так астраханский пенсионер, у которого случился сердечный приступ, оказался в 25-й больнице.

В Волгоградской области санавиация уже спасла сотни жизней. Только в этом году, как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, вертолет «Ансат» совершил 130 вылетов. Эвакуировано 134 пациента, в том числе 17 детей, из которых двое – малыши, которым еще не исполнилось и года.

Отметим, что в этом вертолете имеется самое современное реанимационное оборудование – аппарат ИВЛ, инфузоматор, дефибриллятор, и необходимые лекарственные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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