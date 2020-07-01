2020-07-01T16:36:41+03:00
Общество

«Пытались проголосовать дважды»: на шести волгоградских участках предотвратили нарушения

Зато в трех районах Волгоградской области рекордная явка – по 80%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По фактам нарушений готовят обращения в правоохранительные органы.По фактам нарушений готовят обращения в правоохранительные органы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Волгоградской области голосование за поправки в Конституцию проходят не просто активно, а очень активно. Так, что люди даже дважды приходят на участки и повторно требуют бюллетени. Подобные нарушения сегодня, 1 июля, были зафиксированы сразу на шести избирательных участках в Волгограде.

- На трех участках - № 703, 710, 741 члены участковых комиссий зафиксировали попытки людей проголосовать дважды. Ситуации, как под копирку: человек приходит на участок, предъявляет паспорт для получения бюллетеня, а в списках уже стоит его подпись о том, что он проголосовал. Причем никаких скандалов эти люди не поднимали, а просто разворачивались и уходили. Уже готовим обращение в правоохранительные органы по данным фактам, - рассказывает председатель ТИК Краснооктябрьского района Марина Плехова.

Такие же попытки – проголосовать дважды – были зафиксированы и на трех участках Красноармейского района (участки № 611, 618 и 642).

В области ситуация спокойная, при этом явка почти рекордная: в двух районах она превышает 80%. В частности, в Октябрьском районе к 15.00 составила 80,74%, во Фроловском - 80,10%. На третье место вышел Иловлинский район – там к трем часам проголосовали 79,73% избирателей.

- В общей сложности на 15.00 явка в Волгоградской области составила 73,97%. Проголосовало 1 347 157 участников голосования, - подводят предварительные итоги в областном избиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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