2020-07-01T11:27:30+03:00
Общество

Волгоградцы сдали собаку в приют и вернулись за ней: волонтеры «Дино» сняли трогательное видео

Несколько месяцев назад от питомца отказались [видео]
Юлия Данильченко
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Добрая и до глубины души трогательная история произошла в приюте «Дино» буквально на днях: волгоградцы вернулись за собакой по кличке Джесси, которую этой весной они сдали волонтерам. Судьба у питомца вышла непростая. Ее маленьким щенком забрали в семью, а спустя год привезли обратно. Несколько месяцев Джесси жила в вольере.

- Мы помним этот промозглый весенний день: испуганная собачка и плачущая девочка-подросток, которой пришлось привезти собаку в приют! Собака долгое время пребывала в сильнейшем стрессе: не ела несколько дней. Ее кормили с рук, но тем не менее собака еще долгое время находилась в подавленном состоянии, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры.

Смириться с этим решением не смогла тетя девочки. Она приехала в приют и забрала Джесси в свою семью. А зоозащитники сняли видео этого пронзительного момента, когда от радости плакали все – и люди, и собачка.

Волонтеры приюта "Дино" вернули собаку, которую волгоградцы сдали несколько месяце назад. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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