2020-07-01T10:40:29+03:00
Общество

Почти 1,3 миллиона волгоградцев сходили на голосование

1 июля проходит единый день голосования по поправкам в Конституцию и опрос по времени
Юлия Данильченко
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Сегодня в Волгоградской области, как и по всей стране, проходит финальный день голосования по поправкам в Конституцию. В нашем регионе 1 июля также можно выразить свое мнение касательно перевода стрелок.

Волгоградцы очень активны. На десять часов утра на свои участки пришли 1 223 797 участников голосования. Учитывая, что в регионе проживает более 2 миллионов человек, явка достаточно высокая – около 67,22% от числа избирателей.

- Активнее всего голосуют жители Чернышковского района (76,08%), Октябрьского района (75,73%), Фроловского района (75,23%), - сообщили «КП-Волгоград» в ЦИК.

Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности: из-за коронавирусной пандемии волгоградцев просят надевать маски и перчатки, также обрабатывают ручки антисептиком, участки дезинфицируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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