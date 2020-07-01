2020-07-01T10:24:18+03:00
Происшествия

Нуждается в медпомощи: в Волгограде пропал 32-летний мужчина

Олега Васяева разыскивают трое суток
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области ежедневно пропадают люди. Это могут быть пенсионеры, потерявшие память, или дети, которые ушли из дома и потерялись. Их разыскивают не только сотрудники полиции, но и волонтеры. В Волгограде около года назад открылся поисковый отряд «Лиза Алерт», в который входят более ста добровольцев. Сегодня сообщили о пропаже 32-летенего волгоградца Олега Васяева. Он вышел на улицу 28 июня, с того дня родственники не могут его найти.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Как сообщили «КП-Волгоград» волонтеры, рост Олега более 170 сантиметров, он полноват, брит на лысо. На нем были голубая футболка с синим рисунком, разноцветные шорты по колено, сине-голубые шлепки. Олег нуждается в медицинской помощи, поэтому крайне важно найти его как можно быстрее.

Поисковый отряд распространяет ориентировку с фотографией пропавшего и контактными номерами, по которым можно связаться и сообщить важную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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