Педагог, воспитатель, пенсионерка: аферисты украли у волгоградцев больше миллиона

1 Июль 2020 2020-07-01T09:55:01+03:00

Полиция в очередной раз просит людей быть внимательными и не верить незнакомцам

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И снова больше миллиона рублей отдали мошенникам жители Волгоградской области за минувшие сутки. Всем им звонили аферисты, представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личные данные, либо перевести средства на якобы безопасный счет.

Так, старушка из Жирновска лишилась всех своих сбережений - 847 тысяч рублей. Воспитательница детского сада из Октябрьского района и ее коллега «подарили» преступникам более 100 тысяч рублей. Педагог из Волгограда по этой же схеме обогатила злоумышленников на полмиллиона. Попался даже директор предприятия из Дзержинского района: он отдал аферистам почти 300 тысяч.

Полицейские приняли заявления и проводят проверку, но поймать мошенников достаточно непросто, поэтому людей просят быть бдительными.

- Если Вам поступил подобный звонок, прежде чем на слово верить звонившему, лично обратитесь в банк, обслуживающий вашу банковскую карту, чтобы убедиться в безопасности вашего счета. При наличии сомнений, лично посетите отделение банковской организации или наберите номер банка, указанных на оборотной стороне карты, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU