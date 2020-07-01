С 1 июля изменилось расписание электрички Волгоград-1-Шпалопропитка

1 Июль 2020 2020-07-01T09:40:57+03:00

Также на десять дней поменяется график движения электропоезда в Чернышковский

Изменить размер текста: A A

С 1 июля у электрички № 6210 Шпалопропитка – Волгоград-1 немного изменится расписание. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

По просьбе волгоградцев, теперь поезд будет делать остановку на станции Завод имени Кирова. А остановка у Обувной фабрики отменяется.

В связи с этим электричка № 6210 будет отправляться со станции Шпалопропитка в 19.13, а на станцию Волгоград-1 будет прибывать в 20.06.

Также с 1 июля откорректировали график движения пригородного поезда Волгоград-1 - Арчеда:

Из Волгограда от будет отправляться ежедневно в 8.22, а в Арчеду прибывать в 11.18 (на 14 минут раньше).

Кроме того, на десять дней – с 1 по 11 июля – изменится расписание электрички Волгоград-1 – Чернышков. Это связано с ремонтными работами на перегоне Обливская-Суровикино.

В эти дни поезд № 6613 будет отправляться со станции Волгоград-1 в 7.45 (раньше на 58 минут), а прибывать в Чернышков в 12.34 (раньше на 40 минут). В обратном направлении: со станции Чернышков будет отправляться в 13:40 (раньше на 1 час 38 минут), прибывать в Волгоград - в 18.11 (раньше на 1 час 35 минут).

ИСТОЧНИК KP.RU