2020-07-01T08:59:08+03:00
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка

Иномарка протаранила микроавтобус №160 в Тракторозаводском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Женщину увезли в больницу.Женщину увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Маршрутка №160 попала в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда поздним вечером во вторник. Микроавтобус протаранила иномарка, ехавшая в сторону Волжского. Авария произошла на пересечении улицы Героев Тулы с Первой продольной. По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Hyundai на перекрестке не предоставил преимущество в движении маршрутке. В итоге иномарка врезалась в «Форд Транзит». От удара находившиеся внутри микроавтобуса пассажиры попадали, а одна женщина получила травмы головы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пострадавшую в ДТП 35-летнюю пассажирку 160-й маршрутки с места аварии увезли в больницу. Помимо травмы головы у нее диагностировали многочисленные ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области гаишники выявили 770 нарушений правил движения, в том числе остановили двадцать пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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