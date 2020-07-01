В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка

1 Июль 2020 2020-07-01T08:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Маршрутка №160 попала в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда поздним вечером во вторник. Микроавтобус протаранила иномарка, ехавшая в сторону Волжского. Авария произошла на пересечении улицы Героев Тулы с Первой продольной. По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Hyundai на перекрестке не предоставил преимущество в движении маршрутке. В итоге иномарка врезалась в «Форд Транзит». От удара находившиеся внутри микроавтобуса пассажиры попадали, а одна женщина получила травмы головы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пострадавшую в ДТП 35-летнюю пассажирку 160-й маршрутки с места аварии увезли в больницу. Помимо травмы головы у нее диагностировали многочисленные ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области гаишники выявили 770 нарушений правил движения, в том числе остановили двадцать пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU