В Молодежном театре Волгограда обновят зрительный зал

1 Июль 2020 2020-07-01T08:46:07+03:00

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Пока культурно-массовые мероприятия еще под запретом, а артисты на каникулах, в Молодежном театре Волгограда решили провести реконструкцию. Здесь полностью обновят зрительный зал, заменят все кресла и даже добавят их количество. А еще заменят кулисы.

Как поясняют в мэрии, обновить театр удалось за счет участия муниципалитета в федеральной программе «Культура малой Родины».

- Подобных работ в Молодежном театре не проводилось с момента его постройки – почти 15 лет. В силу особенности организации сценического пространства здесь нет занавеса в традиционном его понимании. Но есть кулисы, которые отделяют сцену и зал от остальных помещений театра. Вот все эти восемь кулис и заменят. Новые будут сделаны из театрального бархата темно-синего цвета и соответствуют ГОСТу по пожаробезопасности, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

На втором этапе работ заменят все кресла. Они будут выполнены из темного полированного дерева и обиты синим бархатом. Увеличат и число зрительских мест.

- Сейчас здесь размещаются только 82 человека, а после окончания работ зал будет способен разместить 91 зрителя, - уточняют в мэрии.

Репетиции в театре возобновят уже в июле. Новый сезон в сентябре откроется премьерой спектакля «Скандал» по пьесе Джона Бойнтона Пристли «Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун». Постановочная группа — из Санкт-Петербурга. Режиссёр Андрей Богданов. В спектакле заняты Максим Перов, Ефросинья Бесплеменнова, Вера Шаркова, Анастасия Решетняк, Андрей Тушев, Юлия Мельникова, Артём Трудов, Нодар Вешагури, Данил Миленин и заслуженный артист России Александр Масленников.

ИСТОЧНИК KP.RU