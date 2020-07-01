Больше миллиона волгоградцев проголосовали по конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T08:25:46+03:00

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Среда 1 июля 2020 в России объявлена выходным днем. В восемь часов утра открылись участки для голосования по поправкам в конституции. Высказать свое мнение жители Волгоградской области смогут до восьми вечера. А за первые шесть дней недельного голосования уже больше миллиона волгоградцев сходили на избирательные участки или получили бюллетени на работе. Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, только накануне, 30 июня, в регионе явка составила 9,76%. В целом же на сегодня участниками голосования стали 1,18 миллиона волгоградцев или 64,31 процента, если считать от общего числа жителей области с правом избирательного голоса.

Продолжается в Волгоградской области и опрос по времени. Но в этом случае никакой тайны голоса, списков и контроля нет – опросные листки во многих местах выдают там же, где и маски при входе на участок. Тут же жители региона ставят галочку за местное или московское время. Данные по явке не озвучивают.

ИСТОЧНИК KP.RU