Уникальное световое шоу на «Колесе обозрения» в Волгограде попало на видео

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:22:37+03:00

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Пока волгоградцы сидели на карантине из-за коронавируса, парк ЦПКиО готовился удивлять и восхищать своих гостей после открытия. Все это время здесь не теряли даром – формировали аллеи, делали ручейки, высаживали клумбы, укладывали дорожки.Удивит вас и «колесо обозрения». Теперь это не просто аттракцион (который открыли два года назад), это одно из самых «ярчайших» колес в России. Такой статус ему приписал волгоградский видеоблогер Александр Блинков, после того, как снял на свой квадрокоптер уникальное световое шоу, которым теперь переливается это чертово колесо.

«14500 програмируемых флеш модулей. Регулируемый уровень яркости. Уникальное световое шоу содержит более ста различных эффектов», - дает краткие технические данные в своем вилеоролике Александр Блинков.

Но никакие характеристики не смогут описать красоту этого светошоу.

«Поверьте, в живую это завораживает, ещё сильней чем видео с крутейшего коптера», - признается видеоблогер.

Пока волгоградцам остается верить Блинкову, ведь окончательно ограничения из-за коронавируса в Волгограде еще не сняли и аттракционы под запретом. Но ждать осталось недолго.

Кстати, сделали всю эту красоту два волгоградца. Два месяца они монтировали подсветку на высоте более 30 метров, причем без специальной техники.

«Мы творили эту красоту для вас. И теперь, когда можно увидеть итог, берет гордость за то, что мы внесли вклад в развитие города. Сделали его чуточку ярче», - признается автор проекта.

На Колесе обозрения в Волгограде устроили светошоу.Пожалуй одно из "ярчайших" колёс в России. В живую завораживает, ещё сильней чем видео с крутейшего коптера Dji inspire 2. Ждём конца "ковидобесия", что-бы насладиться в живую. https://instagram.com/blinkovfpv https://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU