В Волгограде из окна выпал четырехлетний ребенок
Кажется, ни одно лето не обходится в Волгограде без таких тревожных сообщений: «Из окна выпал ребенок!» Вот и сегодня, 30 июня, трагический инцидент произошел в Краснооктябрьском районе. С четвертого этажа многоэтажки выпал маленький мальчик.
Случилось это в доме №60 по улице Зорге. Пока мама занималась приготовлением на кухне, 4-летний мальчик игрался в комнате. Окна, в такую жару, конечно же, в квартире были на распашку. Мальчик, как водится, прислонился к москитной сетке, она не выдержала и рухнула вниз вместе с ребенком.
Надо сказать, что мальчик «родился в рубашке». Он остался жив.
Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, ребенка госпитализировали в больницу №7. Врачи его уже осмотрели, прогноз благоприятный – жить будет.
А всем волгоградцам это еще одно напоминание – «Закрывайте окна, когда в доме ребенок!»
ИСТОЧНИК KP.RU