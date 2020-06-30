В Волгограде из окна выпал четырехлетний ребенок

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:42:41+03:00

Ребенок чудом остался жив, сейчас он в больнице под присмотром медиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Кажется, ни одно лето не обходится в Волгограде без таких тревожных сообщений: «Из окна выпал ребенок!» Вот и сегодня, 30 июня, трагический инцидент произошел в Краснооктябрьском районе. С четвертого этажа многоэтажки выпал маленький мальчик.

Случилось это в доме №60 по улице Зорге. Пока мама занималась приготовлением на кухне, 4-летний мальчик игрался в комнате. Окна, в такую жару, конечно же, в квартире были на распашку. Мальчик, как водится, прислонился к москитной сетке, она не выдержала и рухнула вниз вместе с ребенком.

Надо сказать, что мальчик «родился в рубашке». Он остался жив.

Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, ребенка госпитализировали в больницу №7. Врачи его уже осмотрели, прогноз благоприятный – жить будет.

А всем волгоградцам это еще одно напоминание – «Закрывайте окна, когда в доме ребенок!»

ИСТОЧНИК KP.RU