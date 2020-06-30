2020-06-30T16:42:41+03:00
Происшествия

В Волгограде из окна выпал четырехлетний ребенок

Мальчик упал с высоты четвертого этажа и остался жив
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ребенок чудом остался жив, сейчас он в больнице под присмотром медиков.Ребенок чудом остался жив, сейчас он в больнице под присмотром медиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кажется, ни одно лето не обходится в Волгограде без таких тревожных сообщений: «Из окна выпал ребенок!» Вот и сегодня, 30 июня, трагический инцидент произошел в Краснооктябрьском районе. С четвертого этажа многоэтажки выпал маленький мальчик.

Случилось это в доме №60 по улице Зорге. Пока мама занималась приготовлением на кухне, 4-летний мальчик игрался в комнате. Окна, в такую жару, конечно же, в квартире были на распашку. Мальчик, как водится, прислонился к москитной сетке, она не выдержала и рухнула вниз вместе с ребенком.

Надо сказать, что мальчик «родился в рубашке». Он остался жив.

Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, ребенка госпитализировали в больницу №7. Врачи его уже осмотрели, прогноз благоприятный – жить будет.

А всем волгоградцам это еще одно напоминание – «Закрывайте окна, когда в доме ребенок!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уникальное световое шоу на «Колесе обозрения» в Волгограде попало на видео
В Волгограде из окна выпал четырехлетний ребенок
Под Волгоградом арестовали чиновника, вымогавшего деньги у фермера
«Его что по блату поставили?»: жители Заволжья жалуются на пробку из-за нового светофора
Волгоградку накажут за то, что прописала у себя 29 армян
В Волгограде увеличили штраф за вырубку деревьев
Волгоград, Камышин, Волжский – «тройка» антилидеров по коронавирусу
В Городище 47-летний бизнесмен надругался над мальчиками 12 и 13 лет
В Волгограде от коронавируса скончались 57-летние мужчина и женщина
В Волгограде две лже-риелторши обманули 66 человек на 40 миллионов рублей
Под Волгоградом женщина перевела мошеннику 800 тысяч рублей
В Волгограде чиновники пересчитали себе пенсии за выслугу лет
«Не убивайте!»: в Волго-Ахтубинской пойме истребляют змей
У волгоградцев в период пандемии растут зарплаты
В Камышине водитель иномарки снес фонарь и лавочку у памятника Маресьеву
Могла потерять память: под Волгоградом двое суток ищут пенсионерку
В Волгоградской области выбрали лучшего воспитателя 2020 года
В Волгограде ликвидировали крупную коммунальную аварию
В Тракторозаводском районе Волгограда отключат свет 30 июня