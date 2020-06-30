Под Волгоградом арестовали чиновника, вымогавшего деньги у фермера

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:24:55+03:00

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На скамью подсудимых отправился заместитель главы администрации одного из городских поселений Жирновского района Волгоградской области. Чиновника поймали на вымогательстве.

Как установили следователи СУ СК по региону, чиновник решил «развести» местного фермера. Он узнал, что земельный участок, который засадил фермер, предназначен для жилой застройки. С предложением «закрыть» глаза на это нарушение» он и пришел к главе КФХ. Потребовал 125 тысяч рублей в год. При этом убедил, что эти деньги будут идти в качестве арендной платы за землю.

Подлог вскрыла прокурорская проверка.

- В период с ноября 2018 года по конец сентября 2019 года заместитель главы городской администрации «заработал» на фермере в общей сложности свыше 250 тысяч рублей, - уточняют в следственном управлении.

На экс-чиновника завели уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие».

- Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением, передали в суд. Ожидать вынесения приговора экс-чиновник будет находясь под домашним арестом, - сообщают в СУ СК по Волгоградской области.

А в областной прокуратуре уточняют, что грозит вымогателю до 12-ти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU