«Его что по блату поставили?»: жители Заволжья жалуются на пробку из-за нового светофора

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:55:50+03:00

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Месяц назад на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» установили новый светофор – на повороте в поселок Сахарный. Именно он и стал камнем преткновения у жителей Заволжья. Интернет пестрит жалобами и возмущениями. С просьбой разобраться - "Зачем его поставили и для кого?" обратились и в редакцию «КП-Волгоград».

«С тех пор, как поставили этот светофор, вся дорога превратилась в сплошную пробку. В сторону Волгограда колонна из машин начинается от поворота на Лебяжью поляну, а в Волжский - от поста на мосту. Просто ужас! Никаких задач он не решает. Его что по блату поставили для «своих»? Сейчас дачный сезон, все едут по этой трассе и на тебе – светофор, который нужен только для того, чтобы две машины повернули со второстепенной сельской дороги. Кто такое придумал?», - негодуют жители Заволжья.

Но у специалистов из регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства свое видение вопроса. Свое решение – установить светофор – они поясняют участившимися авариями на данном участке.

- Светофор установили в целях ликвидации места концентрации ДТП. А заторы происходят из-за высокой интенсивности транспорта (особенно в «час пик»), а также из-за того, что сейчас ограничено движение грузового транспорта через плотину ГЭС в связи с ее ремонтом. Чтобы увеличить пропускную способность на участке дороги, выполнен ее частичный ремонт, а светофор включен в режим с увеличенным сроком горения разрешающего сигнала по главному направлению (98 секунд). Предусмотрена также дополнительная секция для совершения правого поворота на пешеходном светофоре по направлению движения Средняя Ахтуба — Краснослободск — 1-й Пусковой (мост через Волгу), - отвечают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU