2020-06-30T15:00:06+03:00
Происшествия

Волгоградку накажут за то, что прописала у себя 29 армян

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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27-летняя жительница одного из сел Калачевского района Волгоградской области пойдет под суд за то, что прописала у себя мигрантов.

К женщине с очень выгодным предложением обратились граждане Республики Армения. Они попросили ее зарегистрировать их на ее жилплощади и пообещали за это неплохое вознаграждение. Селянка согласилась и прописала у себя… 29 армян! И это притом, что дом у нее не «резиновый», а всего-то 64 квадратных метра.

Конечно же, жить мигранты у нее не собирались, все они работали в Волгограде и других районах области. Но прописка дала им право находиться и работать в России.

- К сожалению, жители Волгограда и области не знают о том, что такие нарушения подпадают под действие уголовного законодательства. Они соглашаются за деньги регистрировать иностранцев. А такие факты не утаить: каждый подобный адрес проверяют участковые и сотрудники подразделений по вопросам миграции, - говорят в ГУ МВД по региону.

Но, как говорят, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому на 27-летнюю женщину завели уголовное дело за «фиктивную постановку на учет иностранцев». И грозит ей по этой статье до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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