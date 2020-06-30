Волгоградку накажут за то, что прописала у себя 29 армян
27-летняя жительница одного из сел Калачевского района Волгоградской области пойдет под суд за то, что прописала у себя мигрантов.
К женщине с очень выгодным предложением обратились граждане Республики Армения. Они попросили ее зарегистрировать их на ее жилплощади и пообещали за это неплохое вознаграждение. Селянка согласилась и прописала у себя… 29 армян! И это притом, что дом у нее не «резиновый», а всего-то 64 квадратных метра.
Конечно же, жить мигранты у нее не собирались, все они работали в Волгограде и других районах области. Но прописка дала им право находиться и работать в России.
- К сожалению, жители Волгограда и области не знают о том, что такие нарушения подпадают под действие уголовного законодательства. Они соглашаются за деньги регистрировать иностранцев. А такие факты не утаить: каждый подобный адрес проверяют участковые и сотрудники подразделений по вопросам миграции, - говорят в ГУ МВД по региону.
Но, как говорят, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому на 27-летнюю женщину завели уголовное дело за «фиктивную постановку на учет иностранцев». И грозит ей по этой статье до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU