2020-06-30T14:26:05+03:00
Общество

В Волгограде увеличили штраф за вырубку деревьев

Теперь за каждое уничтоженное зеленое насаждение виновник заплатит пятикратную его стоимость
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Власти надеются, что большие штрафы остановят незаконную вырубку деревьев в городе.Власти надеются, что большие штрафы остановят незаконную вырубку деревьев в городе.
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В Волгограде планируют изменить правила содержания и охраны зеленых насаждений. В администрации разработали новые требования, которыми предлагается «усовершенствовать комплекс проводимых мероприятий по озеленению» и увеличить штраф за вырубку деревьев.

В частности, предполагается, что районные комиссии должны будут проводить инструментальное обследование зеленых насаждений, чтобы более точно определить их состояние и стоимость.

Также в Правила озеленения (утвержденные гордумой в 2014 году) раздел «Компенсационная стоимость» планируют дополнить следующим абзацем: «В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений, виновному юридическому или физическому лицу предъявляется для возмещения ущерб в сумме, установленной в пятикратном размере компенсационной стоимости».

Власти полагают, что увеличенные штрафы помогут уберечь оставшиеся в городе деревья.

- Документ также конкретизирует перечень работ, на которые смогут потратить деньги, полученные в качестве компенсационной стоимости зеленых насаждений, - уточняют «КП-Волгоград» в гордуме.

Эти изменения к действующим Правилам обсудят депутаты Волгоградской гордумы на ближайшем заседании комитета по экологии и благоустройству. Как только их одобрят, они вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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