2020-06-30T12:53:40+03:00
Происшествия

В Городище 47-летний бизнесмен надругался над мальчиками 12 и 13 лет

Мужчина заманил севоих жертв в баню
Юлия Данильченко
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30 июня Городищенский районный суд избрал меру пресечения для 47-летнего Ю.К. – бизнесмена, подозреваемого в педофилии. Его задержали 27 июня и предъявили обвинения по двум тяжким статьям – за развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Жертвами оказались мальчики 12 и 13 лет.

По версии следствия, в июне 2020 года 47-летний Ю.К., находясь в бане в Дзержинском районе Волгограда, совершил действия сексуального характера в отношении малолетних, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Свою вину бизнесмен всячески отрицает. Даже ходатайствовал о том, чтобы на время следствия находиться на домашнем аресте. Но у следователей и суда, по всей вероятности, были достаточно веские аргументы, чтобы заключить подозреваемого под стражу до 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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