В Волгограде две лже-риелторши обманули 66 человек на 40 миллионов рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:09:03+03:00

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В Волгограде в колонию отправили двух аферисток, которые наживались на волгоградцах под видом риелторов. И эти дамы, надо сказать, преуспели в своем «бизнесе»: они умудрились обмануть 66 человек! Заработали волгоградки на своих жертвах почти 40 миллионов рублей. Точнее - 39 704 250 рублей.

Сегодня, 30 июня 2020 года, Волгоградский областной суд поставил точку в этом резонансном деле. На скамье подсудимых две волгоградки - Ирикинова и Аржанова. Барышни, работая риелторами, придумали аферу. Они предлагали людям купить муниципальные квартиры и земельные участки. Рассказывали, мол, у них есть свой человек в Департаменте муниципального имущества администрации Волгограда, и он может помочь купить жилье в рамках муниципальных программ. Когда человек соглашался, заключали договор купли-продажи и передавали деньги, которые по словам мошенниц предназначались для «взяток» чиновникам в мэрии.

- Чтобы придать своим действиям пущей правдивости, женщины даже присылали жертвам ложные сообщения от имени администрации, и даже звонили якобы от имени чиновников. На самом же деле никаких квартир и участков не было. Все адреса, указанные в договорах были липовыми. Но 66 человек попались на их уловки, - рассказывают «КП-Волгоград» в облсуде.

Дзержинский райсуд признал их виновными и приговорил Ирикинову к 6 годам колонии общего режима, Аржанову – к 5 годам и 10 месяцам. Каждой из них также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. А еще с них в солидарном порядке взыскали суммы причиненного материального ущерба в пользу потерпевших.

Лже-риелторши с таким вердиктом не согласились и попытались оспорить его. Но облсуд оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU