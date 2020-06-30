Под Волгоградом женщина перевела мошеннику 800 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:46:10+03:00

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И снова мошенники обогащаются за счет жителей Волгограда: только за минувшие сутки аферисты заработали полтора миллиона рублей, практически не прилагая никаких усилий. Звонок, развод по схеме «ваша карта заблокирована, продиктуйте персональные данные» и все – шикарная жизнь обеспечена.

Больше всех пострадала 58-летняя жительница Жирновского района. Мужчина представился сотрудником банка и попросил перевести 800 тысяч рублей на «безопасный счет», напугав, что сейчас все средства могут испариться. Они и испарились, правда, в карман мошенника. Пострадала 44-летняя медсестра из Дзержинского района Волгограда – у нее списали 182 тысяч, у 41-летнего адвоката – 172 тысячи, а у 71-летней пенсионерки – 100 тысяч. На кого-то преступники оформили кредиты, другие потеряли деньги, совершая покупки онлайн.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU