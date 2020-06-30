В Волгограде чиновники пересчитали себе пенсии за выслугу лет

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:18:46+03:00

В мэрии уверяют: дополнительных денег на эти цели не потребуется

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Сегодня, 30 июня, депутаты Волгоградской гордумы рассматривали проекты решений, которые им на утверждение направляет администрация города. В их числе - внесение изменений в Положение от 2008 года о назначении муниципальных пенсии за выслугу. Эти пенсии получают почти все чиновники (лица, замещавшие муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лица, замещавшие должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда).

- Документ приводится в соответствие с действующим законодательством. Изменяется также техническая формула расчета пенсии за выслугу лет, - поясняют в гордуме.

Надо сказать, что в этой формуле учитывается и средняя зарплата служащего, и процент за каждый переработанный год (свыше 15-ти), плюс надбавки… В общем, получаются неплохие суммы.

При этом в гордуме Волгограда уверяют: «Реализация решения не потребует дополнительных средств из бюджета города».

И напоминают, что в 2013 году волгоградские депутаты приняли новое Положение о назначении пенсии за выслугу лет. Но оно так и не вступило в силу. Как говорят в гордуме: «Бюджетные средства направлялись на более важные социальные выплаты для волгоградцев. Теперь данный документ предлагается признать утратившим силу».

ИСТОЧНИК KP.RU