«Не убивайте!»: в Волго-Ахтубинской пойме истребляют змей

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:41:30+03:00

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С наступлением тепла волгоградцы ринулись за город. Излюбленным местом была и остается Волго-Ахтубинская пойма с ее богатой природой и красивыми пейзажами. Правда, после отдыха люди оставляют не только мусор, но и убитых змей, которые, по всей видимости, мешают беззаботному времяпрепровождению. Каждый день экологи находят до пяти погибших особей – их безжалостно истребляют из-за страха.

Специалисты бьют тревогу: с такими темпами волгоградцы забьют до смерти большую часть пресмыкающихся, нанесут экологии непроправимый ущерб. А ведь среди них нет ни одного опасного вида.

- Здесь обитает всего 3 вида змей: уж обыкновенный, уж водяной, или шашечница и полоз узорчатый - все они не ядовиты и абсолютно безопасны для человека. Гадюки не встречаются, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Экологи очень просят волгоградцев не убивать змей. А уж если люди страдают офиофобией – лучше остаться дома и отдохнуть подальше от природы и ее естественных обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU