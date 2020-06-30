2020-06-30T10:22:40+03:00
Общество

У волгоградцев в период пандемии растут зарплаты

Росстат зафиксировал скачок доходов до 33 772 рублей в апреле
Юлия Данильченко
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А ваши доходы выросли?А ваши доходы выросли?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Волгоградцы стали богаче: к такому выводу пришли специалисты Росстата, опубликовавшие данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате. Так, в апреле житель Волгограда в среднем заработал – 33 772 рубля. А ведь в апреле многие работники частных организаций и вовсе ушли на отдых за свой счет. В марте же, когда начались нерабочие дни, волгоградец получил в среднем 34 614 рублей, в феврале – 33 028 рублей. За аналогичный период 2019 года доходы были в районе 30 тысяч. Если верить аналитикам, они выросли на 5%.

Параллельно Волгоградстат собрал статистику по безработице.

- Уровень общей безработицы в области за февраль-апрель 2020 года (в среднем за месяц) составил 6,2%. На конец мая численность официально зарегистрированных безработных составила 29,3 тысяч человек, или 2,4% от численности рабочей силы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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