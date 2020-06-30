В Камышине водитель иномарки снес фонарь и лавочку у памятника Маресьеву

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:30:48+03:00

Водитель не справился с управлением и вылетел на пешеходную аллею. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В городе Камышине Волгоградской области жители второй день обсуждают аварию, которая произошла на улице Некрасова. Там иномарка вылетела с дороги на аллею и снесла на своем ходу фонарь, лавочку и ограждение. Все это прямо у подножья памятника летчику-истребителю Алексею Маресьеву. К счастью, сам памятник не пострадал, а вот водителя увезли в больницу с травмами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 12.40. 53-летний водитель на иномарке «Фиат Добло Карго» ехал по улице Некрасова со стороны 3 микрорайона в сторону улицы Ленина. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на аллею.

Говорят, водитель был трезв. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

А в Волжском 21-летний водитель «Хендэ Акцент», который также не справился с управлением, протаранил световую опору на улице Мира. Сам он не пострадал, а вот его 17-летнего пассажира пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU