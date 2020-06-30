Могла потерять память: под Волгоградом двое суток ищут пенсионерку
Вот уже вторые сутки в Среднеахтубинском районе Волгограда разыскивают 75-летнюю Эмилию Кругликову. Пенсионерка ушла из дома 28 июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Родственники сразу же обратились за помощью. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи и у нее возможна потеря памяти. Поэтому она могла уйти далеко от дома и не найти дорогу домой.
Ориентировка: Лиза Алерт
- Основные примеры: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Одежда серо-черная кофта без рукава, серо-черная длинная юбка в складку, бежевые сандалии, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы поискового отряда.
Увидеть похожую женщину могли жители Средней Ахтубы, очевидцев просят сообщить любую важную информацию по указанным на ориентировке номерам.
ИСТОЧНИК KP.RU