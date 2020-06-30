2020-06-30T09:28:51+03:00
Происшествия

Могла потерять память: под Волгоградом двое суток ищут пенсионерку

75-летняя Эмилия Кругликова ушла из дома 28 июня
Юлия Данильченко
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Вот уже вторые сутки в Среднеахтубинском районе Волгограда разыскивают 75-летнюю Эмилию Кругликову. Пенсионерка ушла из дома 28 июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Родственники сразу же обратились за помощью. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи и у нее возможна потеря памяти. Поэтому она могла уйти далеко от дома и не найти дорогу домой.

Ориентировка: Лиза Алерт

Ориентировка: Лиза Алерт

- Основные примеры: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Одежда серо-черная кофта без рукава, серо-черная длинная юбка в складку, бежевые сандалии, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы поискового отряда.

Увидеть похожую женщину могли жители Средней Ахтубы, очевидцев просят сообщить любую важную информацию по указанным на ориентировке номерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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