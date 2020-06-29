Госжилнадзор заставил власти Волгограда признать дом аварийным

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:22:38+03:00

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В феврале 2020 года специалисты региональной Инспекции госжилнадзора провели обследование дома № 15 по улице Сологубова в Красноармейском районе Волгограда. Обследовали его техсостояние. И убедились, что двухэтажку уже не спасет никакой капремонт. Дом 1930 года постройки уже не подлежит восстановлению. Но окончательное решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принимает комиссия при администрации района. Именно туда сотрудники Госжилнадзора и направили свое заключение.

Однако, в апреле текущего года админкомиссия вернула документы без рассмотрения, чем нарушила закон.

- В связи с этим, Инспекция обратилась в Красноармейский районный суд Волгограда с исковым заявлением о признании незаконными действий Межведомственной комиссии и возложении обязанности провести обследование и оценку указанного дома в установленном порядке и по результатам принять решение, - сообщают в Инспекции.

На днях суд Красноармейского района эти требования Госжилнадзора удовлетворил в полном объеме. А значит, чиновники обязаны будут рассмотреть вопрос о признании дома аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU