2020-06-29T15:45:07+03:00
Происшествия

Торговцу наркотиками из Волгограда грозит 20 лет тюрьмы

Он состоял в преступной группировке, распространявшей запрещенные препараты по России
Юлия Данильченко
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Крупные партии амфетамина, мефедрона, гашиша и марихуаны получал от сообщников и реализовывал 36-летний волгоградец на территории области. Его поймали в июне 2019 года вместе с другими членами преступной группировки. Оказалось, торговцы работали во многих регионах России. В ходе расследования, которое проводили и проводят сотрудники следственной части Главного следственного управления Главка, чтобы доказать вину курьера, стражи порядка провели более 20 экспертиз, опросили десятки свидетелей.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка.

Сейчас материалы передали в суд Совестного района. мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. остальные де участники банды находятся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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