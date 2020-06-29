Под Волгоградом селянин изготовил оружие для обороны от диких животных на своем участке

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:51:19+03:00

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Уголовное дело по серьезной статье за «Незаконное изготовление огнестрельного оружия» могут возбудить в отношении 56-летнего жителя одного из сел Михайловского района Волгоградской области. У него дома нашли самодельное изделие для выстрелов. Как оказалось, мужчина просто оборонялся от диких животных, которые ночами приходили на его участок. Но даже явная опасность не объясняет факт нарушения установленных правил. Оружие ведь можно приобрести законно.

- Согласно заключения эксперта, изъятое является однозарядным дульнозарядным пистолетом фитильного воспламенения (поджигом) калибра 9 миллиметров и пригодно для производства выстрелов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас местные полицейские проводят проверку. Дело еще не завели, но такое развитие событий не исключено. Если селянину предъявят обвинение, ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU