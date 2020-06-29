2020-06-29T13:27:12+03:00
Общество

МЧС предупреждает: на Волгоградскую область движется гроза с градом

Штормовой циклон доберется до региона уже к вечеру 29 июня
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В непогоду лучше не выходите из дома а если вышли - соблюдайте меры безопасности.В непогоду лучше не выходите из дома а если вышли - соблюдайте меры безопасности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После недели сорокаградусной жары погода решила дать волгоградцам небольшую передышку. С северо-востока к нам движется грозовой фронт, который принесет с собой прохладу, ливни, а местами даже град. И все это обрушится на область уже вечером 29 июня.

По прогнозу специалистов волгоградского Гидрометцентра, уже во второй половине дня 29 июня на территории Волгоградской области заметно похолодает. А к ночи пойдет дождь. Местами ливень с грозой, а кое-где возможен и град.

- Порывы ветра во время грозы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Волгограде и области опустится до +13...+18 градусов. Днем 30 июня, правда, столбик термометра опять поднимется, но уже не будет превышать тридцатиградусную отметку, а будет колебаться в пределах +26...+28 градусов, - прогнозируют синоптики.

А сотрудники регионального МЧС в свою очередь напоминают волгоградцам о необходимости во время непогоды и сильного ветра соблюдать элементарные правила безопасности. Следуйте советам спасателей: не паркуйте машины под деревьями, не ходите и не стойте под хрупкими конструкциями, и ни в коем случае не трогайте оборванные проводы, если таковые увидите. О таких неисправностях сразу сообщайте в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

В случае возникновения опасной ситуации звоните «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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