В волгоградском «Роторе» появился еще один украинский тренер

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:05:53+03:00

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В волгоградском «Роторе» продолжают готовиться к РПЛ и рокируют состав: с кем-то из игроков прощаются, кто-то уходит сам, появляются новички. И, к слову, не только в числе футболистов. Сегодня стало известно, что в клубе появился и новый тренер.

Нет, место главного наставника по-прежнему занимает Александр Хацкевич. Но к нему в помощь взяли тренера-аналитика. Так в штабе сине-голубых появился еще один украинец - Вячеслав Беляев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, у 44-летнего Беляева большой опыт тренерской работы. Он отвечал за физподготовку в тбилисском «Динамо», после работал в харьковском «Металлисте» и симферопольской «Таврии». Был главным тренером в футбольных клубах «Гурзуф», «Скиф» (Симферополь) и «Евпатория». Еще один новичок «Ротора» - врач-физиотерапевт Александр Евдокимов. Теперь он будет следить за здоровьем наших футболистов.

- Евдокимов сам из города Черкесск. Трудился в таких командах как «Ангушт», «Машук-КМВ», «Биолог-Новокубанск». В прошлом сезоне работал в футбольном клубе «Динамо» (Ставрополь), - дают краткую справку о новом члене команду в пресс-службе клуба.

Остается только добавить – «Добро пожаловать!» и « Успехов в работе!»

ИСТОЧНИК KP.RU