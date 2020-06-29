Да будет свет: на дорогах южной части Волгограда строят линии освещения
Более сорока дорог отремонтируют в Волгограде до конца 2020 года. Речь не только о покрытии, новый подход носит комплексный характер. Подрядные организации заменяют асфальт, бордюры, приводят в порядок ливневки, парковочные карманы и линии освещения. Сейчас такие работы ведутся на проезжей части в направлении поселка Татьянка-1 в Красноармейском районе.
Сразу два подрядчика - МУП «ДСЭР Советского района» и «Светосервис-Волгоград» - ремонтируют улицу. Первые заменяют устаревшее покрытие на новое - щебеночно-мастичный асфальтобетон. А вторые строят новые линии для светильников.
- Также в настоящее время завершаются работы по монтажу около 100 уличных фонарей на улице 40 лет ВЛКСМ на участке дороги от остановки общественного транспорта АО «Каустик» до пересечения с Мачтозаводской, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU