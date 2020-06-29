Да будет свет: на дорогах южной части Волгограда строят линии освещения

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:11:30+03:00

Фонари появятся в направлении поселка Татьянка-1, также на улице 40 лет ВЛКСМ

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Более сорока дорог отремонтируют в Волгограде до конца 2020 года. Речь не только о покрытии, новый подход носит комплексный характер. Подрядные организации заменяют асфальт, бордюры, приводят в порядок ливневки, парковочные карманы и линии освещения. Сейчас такие работы ведутся на проезжей части в направлении поселка Татьянка-1 в Красноармейском районе.

Сразу два подрядчика - МУП «ДСЭР Советского района» и «Светосервис-Волгоград» - ремонтируют улицу. Первые заменяют устаревшее покрытие на новое - щебеночно-мастичный асфальтобетон. А вторые строят новые линии для светильников.

- Также в настоящее время завершаются работы по монтажу около 100 уличных фонарей на улице 40 лет ВЛКСМ на участке дороги от остановки общественного транспорта АО «Каустик» до пересечения с Мачтозаводской, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU