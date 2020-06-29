Прокуратура Волгограда заставила власти выделить инвалиду обустроенное жилье

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:20:53+03:00

Мужчина-колясочник по вине чиновников долгое время не выходил на улицу

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33-летний волгоградец уже долгое время не может выйти на улицу, и вовсе не пару месяцев из-за карантина по коронавирусу. Гораздо дольше. А все по вине властей.

Дело в том, что мужчина - инвалид-колясочник. Он страдает тяжелыми нарушениями функции и структуры опорно-двигательного аппарата. Своего жилья у него нет, хотя по закону его должны обеспечить обустроенным жилым помещением. Сейчас он проживает у своей сестры – на третьем этаже четырехэтажного старого дома. В этом доме нет лифта и не предусмотрены пандусы. Вот и оказался волгоградец взаперти.

На защиту мужчины встала прокуратура Советского района Волгограда. Правоохранители обратились в суд с требованием обязать администрацию Волгограда предоставить инвалиду 1 группы благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Причем предоставить жилье обязали во внеочередном порядке.

- Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU