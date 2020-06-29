2020-06-29T11:20:46+03:00
Происшествия

Волгоградец, не плативший зарплату сотруднику, отделается судебным штрафом

Коммерсант погасил задолженность во время расследования
Юлия Данильченко
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Более 200 тысяч рублей задолжал директор строительной организации в Волгограде своему подчиненному инженеру. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении коммерсанта. Следствие выяснило, что за период невыплаты фирма заработала более 3 миллионов рублей

- Однако тратились эти деньги на оплату договоров с контрагентами, коммунальных услуг, налогов, а также погашение займов и кредитных обязательств, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Но как только бизнесменом заинтересовались следователи, он поспешил закрыть долг. Более того, выплатил сотруднику компенсацию. Это позволило подследственному практически уйти от уголовного наказания. Коммерсант выплатит крупный судебный штраф. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд. Он состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волгоградец, не плативший зарплату сотруднику, отделается судебным штрафом
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