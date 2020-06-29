В Волгоградской области к уничтожению саранчи подключили установки «ГАРД»

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:10:58+03:00

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В этом году саранчи на волгоградских полях очень много. Самые большие полчища вредителей обрушились на Быковский, Камышинский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Светлоярский и Среднеахтубинский районы. Там из-за пруса даже ввели режим повышенной готовности. Очаги, заселенные саранчей с численностью, превышающей экономический порог вредоносности, выявлены на площади 37,2 тысячи гектаров. Но чиновники из областного комитета сельского хозяйства уверяют, что ситуация под контролем – на борьбу мобилизованы все силы и средства. На сегодняшний день 95% территорий, где обнаружена саранча, уже обработали специальными средствами (а это 35 тысяч гектаров).

- Для борьбы с вредителями привлекают авиацию, наземные установки «ГАРД», а также штанговые опрыскиватели — это позволяет выбрать оптимальный режим обработки в зависимости от параметров мест концентрации итальянского пруса. Обрабатывают не только сельхозполя, но и территорию вокруг них. Сил и средств для противостояния стихийному явлению у региона достаточно, сформирован необходимый запас препаратов, - отмечают в сельхозкомитете.

И все-таки многие фермеры уже понесли убытки. Власти обещают, что сельхозтоваропроизводителям, которые борются с вредителями, компенсируют до 99% этих расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU