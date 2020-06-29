В Волжском спасатели искали псевдоутопленника, пока тот спал дома

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:58:07+03:00

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Накануне, 28 июня, на острове Зеленый в Волжском десятки отдыхающих наблюдали за работой спасателей: мужчина вызвал экстренные службы, заявив, что его друг ушел купаться и утонул. Всех попросили выйти из воды, а водолазы приступили к поискам. Искали долго, в это время правоохранители опрашивали очевидцев.

История вышла запутанная: вызвавший спасателей волжанин смог объяснить лишь то, что вместе с «утонувшим» распивал алкоголь, затем уснул, а проснувшись, не обнаружил приятеля на пляже. Единственный вывод, который напрашивался – захлебнулся. Но стражи порядка решили проверить и другую версию. Связались с родственниками пропавшего и выяснили: тот как ни в чем не бывало спит дома, пока его тело ищут на дне Волги.

Добавим, что жителей Волгоградской области настоятельно просят соблюдать меры безопасности во время отдыха на пляже. Не стоит распивать спиртное, отдыхать под открытым солнцем и оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU