2020-06-29T10:58:07+03:00
Общество

В Волжском спасатели искали псевдоутопленника, пока тот спал дома

Товарищ якобы погибшего мужчины вызвал экстренные службы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Водолазы работали, а "утопленник" спал дома.Водолазы работали, а "утопленник" спал дома.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Накануне, 28 июня, на острове Зеленый в Волжском десятки отдыхающих наблюдали за работой спасателей: мужчина вызвал экстренные службы, заявив, что его друг ушел купаться и утонул. Всех попросили выйти из воды, а водолазы приступили к поискам. Искали долго, в это время правоохранители опрашивали очевидцев.

История вышла запутанная: вызвавший спасателей волжанин смог объяснить лишь то, что вместе с «утонувшим» распивал алкоголь, затем уснул, а проснувшись, не обнаружил приятеля на пляже. Единственный вывод, который напрашивался – захлебнулся. Но стражи порядка решили проверить и другую версию. Связались с родственниками пропавшего и выяснили: тот как ни в чем не бывало спит дома, пока его тело ищут на дне Волги.

Добавим, что жителей Волгоградской области настоятельно просят соблюдать меры безопасности во время отдыха на пляже. Не стоит распивать спиртное, отдыхать под открытым солнцем и оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец, не плативший зарплату сотруднику, отделается судебным штрафом
В Волгоградской области к уничтожению саранчи подключили установки «ГАРД»
Отлов бездомных собак в Волгограде: куда обращаться
В Волжском спасатели искали псевдоутопленника, пока тот спал дома
По поправкам в конституции проголосовали 43% волгоградцев
Под Волгоградом лихач без прав устроил аварию: 14-летняя девочка в больнице
Под Волгоградом бывшего зэка поймали на взятке начальнику колонии
В Волгограде поймали банду иностранцев, изготавливающих для земляков-мигрантов липовые документы
Три района Волгограда остались без воды из-за аварии
Летом волгоградские школьники могут ездить в электричках за полцены
В Тракторозаводском районе Волгограда 2 июля отключат газ
С понедельника в Волгоград вернутся маршрутки
В лидерах по заболевшим Камышин, Михайловка и Городище: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 28 июня
Явка на голосование в Волгоградской области превысила 32%
Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за винтовку
В центре Волгограда разбился мотоциклист
В Волгограде «КамАЗ» раздавил легковушку
В Советском районе Волгограда 30 июня отключат газ
Талантливых волгоградцев приглашают на кастинг в документальный фильм «Высота 145»
В центре Волгограда в пойме реки Царица появится экотропа
Под Волгоградом от коронавируса умерла 67-летняя пенсионерка
Угрозы нет: в Городище горит несанкционированная свалка
Тратила пенсию на онлайн-покупки: под Волгоградом односельчанка обманула дедушку
Оттолкнула коляску, младенец выпал: под Волгоградом водитель едва не убил мать с ребенком
Волгоградец за рулем Citroen снес автобусную остановку
Под Волгоградом укрепят берег и расчистят русло пруда Плотинка