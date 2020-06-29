2020-06-29T09:51:39+03:00
Общество

По поправкам в конституции проголосовали 43% волгоградцев

На избирательные участки пришли более 800 тысяч жителей Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
На участках все в масках, которые выдают на месте.На участках все в масках, которые выдают на месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны в Волгоградской области бьет рекорды. За четвертый день работы избирательных участков на них пришли 11,26 процента жителей региона – чуть больше, чем накануне. В воскресный день по поправкам в конституции проголосовали более двухсот тысяч человек. Всего же за четыре дня явка составила 43,57% от общего числа волгоградцев с правом голоса. Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, за четыре дня проголосовали более 802 тысяч волгоградцев.

Продлится голосование в течение недели – 1 июля финальный день, когда волгоградцы могут высказать свое мнение. В Волгоградской области помимо голосования по поправкам в конституции жители также проходят опрос по времени – хотят они продолжить жить по местному времени или перевести стрелки на час назад и вернуться к московскому. Опрос проходит без кабинок и явку организаторы не объявляют. Работают участки для голосования с 8 утра до 8 вечера каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец, не плативший зарплату сотруднику, отделается судебным штрафом
В Волгоградской области к уничтожению саранчи подключили установки «ГАРД»
Отлов бездомных собак в Волгограде: куда обращаться
В Волжском спасатели искали псевдоутопленника, пока тот спал дома
По поправкам в конституции проголосовали 43% волгоградцев
Под Волгоградом лихач без прав устроил аварию: 14-летняя девочка в больнице
Под Волгоградом бывшего зэка поймали на взятке начальнику колонии
В Волгограде поймали банду иностранцев, изготавливающих для земляков-мигрантов липовые документы
Три района Волгограда остались без воды из-за аварии
Летом волгоградские школьники могут ездить в электричках за полцены
В Тракторозаводском районе Волгограда 2 июля отключат газ
С понедельника в Волгоград вернутся маршрутки
В лидерах по заболевшим Камышин, Михайловка и Городище: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 28 июня
Явка на голосование в Волгоградской области превысила 32%
Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за винтовку
В центре Волгограда разбился мотоциклист
В Волгограде «КамАЗ» раздавил легковушку
В Советском районе Волгограда 30 июня отключат газ
Талантливых волгоградцев приглашают на кастинг в документальный фильм «Высота 145»
В центре Волгограда в пойме реки Царица появится экотропа
Под Волгоградом от коронавируса умерла 67-летняя пенсионерка
Угрозы нет: в Городище горит несанкционированная свалка
Тратила пенсию на онлайн-покупки: под Волгоградом односельчанка обманула дедушку
Оттолкнула коляску, младенец выпал: под Волгоградом водитель едва не убил мать с ребенком
Волгоградец за рулем Citroen снес автобусную остановку
Под Волгоградом укрепят берег и расчистят русло пруда Плотинка