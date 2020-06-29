По поправкам в конституции проголосовали 43% волгоградцев

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:51:39+03:00

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Явка на общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны в Волгоградской области бьет рекорды. За четвертый день работы избирательных участков на них пришли 11,26 процента жителей региона – чуть больше, чем накануне. В воскресный день по поправкам в конституции проголосовали более двухсот тысяч человек. Всего же за четыре дня явка составила 43,57% от общего числа волгоградцев с правом голоса. Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, за четыре дня проголосовали более 802 тысяч волгоградцев.

Продлится голосование в течение недели – 1 июля финальный день, когда волгоградцы могут высказать свое мнение. В Волгоградской области помимо голосования по поправкам в конституции жители также проходят опрос по времени – хотят они продолжить жить по местному времени или перевести стрелки на час назад и вернуться к московскому. Опрос проходит без кабинок и явку организаторы не объявляют. Работают участки для голосования с 8 утра до 8 вечера каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU