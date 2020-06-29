Под Волгоградом лихач без прав устроил аварию: 14-летняя девочка в больнице
ДТП произошло в Николаевском районе поздним вечером 28 июня. Недалеко от села Очкуровка на грунтовой дороге опрокинулся «ВАЗ». У машины помялась крыша, а находившиеся внутри подросток и молодой человек лишь чудом остались живы после «кувырка» легковушки.
Как оказалось, 18-летний юноша решил покататься вместе с 14-летней школьницей. Они отъехали от населенного пункта на километр. У парня не было даже водительских прав, как, по всей видимости, и опыта вождения. Он превысил скорость, машина перевернулась.
- В результате ДТП водитель и 14-летняя пассажирка госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, что за сутки в Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали люди. Шесть человек попали в больницы с травмами, летальных исходов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU