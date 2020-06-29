Под Волгоградом лихач без прав устроил аварию: 14-летняя девочка в больнице

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:32:51+03:00

водитель и пассажир попали в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Юноша 18 лет решил прокатиться, но не справился с управлением

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ДТП произошло в Николаевском районе поздним вечером 28 июня. Недалеко от села Очкуровка на грунтовой дороге опрокинулся «ВАЗ». У машины помялась крыша, а находившиеся внутри подросток и молодой человек лишь чудом остались живы после «кувырка» легковушки.

Как оказалось, 18-летний юноша решил покататься вместе с 14-летней школьницей. Они отъехали от населенного пункта на километр. У парня не было даже водительских прав, как, по всей видимости, и опыта вождения. Он превысил скорость, машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель и 14-летняя пассажирка госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что за сутки в Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали люди. Шесть человек попали в больницы с травмами, летальных исходов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU