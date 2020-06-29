2020-06-29T09:28:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом бывшего зэка поймали на взятке начальнику колонии

Вышедший на волю заключенный, пообещал надзирателю деньги за послабление режима для друга, оставшегося за решеткой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области на взятке поймали бывшего зэка. Причем взятку он принес начальнику колонии, где сидел за вымогательство. Мужчина только вышел на свободу. Казалось бы, чего он опять туда вернулся? А пришел он «выкупать» друга.

- В апреле мужчина пришел на личный прием к начальнику исправительной колонии №12 УФСИН России по Волгоградской области, где он раньше отбывал наказание. И предложил руководителю ежемесячно 50 тысяч рублей за то, что послабят режим для одного из заключенных, который остался за решеткой. Но подполковник поступил по-другому: он сообщил о предложенной ему взятке вышестоящему руководству. Оперативники регионального УФСБ и службы собственной безопасности областного УФСИН поймали взяткодателя как раз в момент передачи денег. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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