2020-06-29T09:12:32+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали банду иностранцев, изготавливающих для земляков-мигрантов липовые документы

В группировку входили 16 человек, пятерых – арестовали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фальшивые документы, разрешающие приезжим находиться и работать в России, бандиты печатали в подпольных типографиях.Фальшивые документы, разрешающие приезжим находиться и работать в России, бандиты печатали в подпольных типографиях.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде сотрудники регионального Главка вместе с коллегами из областного УФСБ, сотрудниками из отдела миграции и бойцов из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области рвазоблачили в Волгограде банду, которая занималась «устройством» в России мигрантов.

Организовали подпольную группировку сами же выходцы одной из братских республик ближнего зарубежья. Они решили «помогать» своим соотечественникам и другим мигрантам с оформлением документов для пребывания и работы в России. Помогали, естественно, не бесплатно, а за деньги. За энную сумму они изготавливали для приезжих фальшивые документы.

- Установлено, что действовала банда с конца прошлого года. Поддельные документы изготавливали в подпольных типографиях. 17 июня при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны 16 человек. Проведены 24 обыска по местам жительства, в офисах и подпольных типографиях. Изъяты поддельные справки, печати, штампы и бланки различных организаций, бланки дипломов, аттестатов, сертификаты о владении русским языком, трудовые патенты, чеки об оплате госпошлин, а также мобильные телефоны, банковские карты, флешки и документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На «бизнесменов» завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Пятерых участников банды уже арестовали, остальным мера пресечения избирается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к этой преступной группировке. Расследование продолжается.

При обыске правоохранители нашли множество поддельных бланков и самодельных печатей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

При обыске правоохранители нашли множество поддельных бланков и самодельных печатей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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