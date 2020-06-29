2020-06-29T08:54:58+03:00
Общество

Летом волгоградские школьники могут ездить в электричках за полцены

Скидка 50% на проезд в пригородных поездах для детей действует до конца лета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Школьникам предоставят скидку на проезд. Фото: ПривЖДШкольникам предоставят скидку на проезд. Фото: ПривЖД
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В Волгоградской области весь общественный транспорт возобновляет работу в обычном режиме. В ходе очередного этапа снятия ограничений по коронавирусу отменены спецмаршруты, возвращаются на дороги маршрутки, по стандартному расписанию будут ходить и пригородные поезда. А волгоградским школьникам до конца лета предоставляют скидку в размере 50% на проезд во всех электричках.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, действует льготный проезд для школьников от 7 до 15 лет включительно до 31 августа 2020 года во всех пригородных поездах Волгоградской области. Дети могут ездить в электричках за полцены. В пределах одной зоны билет для школьников будет стоить 10 рублей вместо двадцати, а по единому городскому тарифу - 20 рублей вместо сорока. Чтобы воспользоваться льготой, нужно показать свидетельство о рождении либо паспорт при его наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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