В Тракторозаводском районе Волгограда 2 июля отключат газ

28 Июнь 2020 2020-06-28T18:17:43+03:00

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Часть Тракторозаводского района Волгограда уже оставалась без газа в конце июня, но тогда отключения затронули лишь небольшой жилой массив. В начале июля отключения газа на севере Волгограда будут куда более масштабными. Останутся без голубого топлива 2 июля 2020 года жители сразу тридцати улиц, преимущественно частного сектора. А 8 июля приостановят поставку газа в другой части района – на Спартановке. Причина одна – плановый ремонт сетей и оборудования. Включать в это время газовые приборы нельзя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 2 июля 2020 года с 6 до 16 часов отключат газ жителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по адресам:

ул. 62-й Армии, 2,2а,2б,8б, 8в,10,10б,10в, 12в,14,14б,18, нечёт.1-55,6,1а,5а, 7а,11а,13а,15а,17а, 19а,21а,25а,27а, 31а,35а,37а,39а;

ул. Александрова, 1,3,5,7-11,7а,13-17,19-22,24-28, 26а,26б,31-37,39,44-47, 49-56, 54а,54б, 58,59,60, 62,63, 65,66,68-73,76-83, 85-91,93-104,106, 108, 108а,109, 111-119, 121,122, 123,125-137, 139-160,162-174, чётн.176-202, 206, 210,214,216;

ул. Бехтерева, 2-14,22,24,39;

ул. Березовая, 4,6,8,12, 14, 20,26;

ул. Бурмакова, 1-30,8а,22б,22в,22г;

ул. Валуйская, 1,2,4,6,11,13,15, нечёт.17-39, нечёт.43-55,61, нечёт.65-83, нечёт.93-101,111;

ул. Дзержинского, чётн.44-54,56-73, 75-85,77а,77б;

ул. Дежнева, 1,3,5,1а,3а,5а, 7а,чётн.8-14,9а, 11а,13а,15а, 17а,19а,15-105, нечёт.107-121,111а;

ул. Дружбы Народов, 1-21,чётн.2а-48а,23-45,47-57, нечёт.59-91;

ул. Дундича, 1-11,13-21, 22-30,чётн.8а-16а,27/1, 27а,27б,27в,31-48,45а, чётн.50-94,51,54, 55,55а,57,59,60а, 60б,60в,66в, 61,63,67,79,79а,81, чётн.98-174,134а,146(2), 170а,170б,184,186,188, 190,192,198, 200,202, 204,218,220,222;

ул. Интернациональная, 5,16,18;

ул. Кабардино-Балкарская, 1;

ул. Костычева, 1-21,23,25-204;

ул. Левитана,5,7,9-143,25а,25б,108а, нечёт.145-205,151а,205а, чётн.212-234,223;

ул. Мечникова, 1-27;

ул. Путиловская, 5-37,15а,37а;

ул. Привокзальная, 1,1а,1б,2а,3а, 3б,4а,5а,5б,6а, 7а,8а,чётн.8-28, 9а,10а,11а,11б, 12а, 13а,15а,16а,18а, 20а,22а,24а,26а,36а,36б, чётн.32-42,44,46,48-54, 56-68,70-94,96-98, чётн.100-120,101,108а;

ул. Прокофьева, 1-56,1а-15а,18а-23а, 25а-31а,33а-41а, 36б,43а,45а,47а;

ул. Сборочная, 6,10,12,14,16,18,20,22,30,32,34;

ул. Северо-Осетинская, 3,6,8;

ул. Сенявина, 1-78,80-84,86,88,89,91;

ул. Таллалихина, 3-15,17,23,31,33,35;

ул. Хмельницкого, 1,2б,29,31,чётн.50-86, 50б,52а,56а;

ул. Чекистов, 2,2а,2б,2в,2г,4,6-19, 17а,21,23-33,35-55, 47а,57-91,62ж,68б, 93,94,96-111,113-116, 118-134,нечёт.135-143, нечёт.147-215,213а,219, 223,225,227,231;

пер. Монтажный, 1,2,3,5,1а,1б;

пер. Чугунолитейный, 2,2а,4,9,9а,11,13;

пер. Шаляпина, 10,12,14;

пер. Антонова, 1-22;

пер. Технологический, 1-13,15-23;

пер. Чапурниковский, 2,2а,4.

В понедельник, 29 июня 2020, газ отключат в Дзержинском районе. Затронет это тридцать улиц (адреса). Всего две улицы останутся без голубого топлива в Советском районе Волгограда 30 июня (адреса).

Также 29 июня в жилых массивах четырех районов Волгограда отключат свет (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU