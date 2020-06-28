Явка на голосование в Волгоградской области превысила 32%

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:21:38+03:00

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В Волгоградской области продолжаются всероссийское голосование по поправкам в Конституцию и опрос по местному времени. Продлятся они неделю – по 1 июля включительно. Несмотря на жару, народ идет на избирательные участки. Как сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме, на третий день голосования явка была чуть меньше, чем ранее - 9,94%. Возможно на активности жителей области сказалась суббота и дачные хлопоты. Всего же за первые три дня голосования в Волгоградской области на участки пришли почти шестьсот тысяч человек или 32,31% от общего числа жителей с правом голоса в регионе.

Участки для голосования будут открыты с 8 утра до 8 вечера каждый день вплоть до 1 июля. Помимо своего мнения относительно поправок в основной закон страны волгоградцы проходят опрос: по какому времени им удобнее жить – по местному или все же по московскому (об этом мечтают работающие со столицей депутаты). Опрос без формальностей – ни кабинки, ни тайны мнения, ни наблюдателей. Явку здесь хоть и считают, но не обнародуют.

ИСТОЧНИК KP.RU