Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за винтовку
Во время осмотра неработающего детского лагеря в Михайловском районе Волгоградской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили обрез. Винтовку ТОЗ-8М нашли в сторожке. Теперь за незаконное хранение оружия сторожу лагеря грозит до четырех лет тюрьмы.
Принадлежал обрез 39-летнему сторожу. Он этот факт отрицать не стал. Использовал винтовку для работы, так мужчине было спокойней нести свою вахту в пустом детском лагере.
- Как показала экспертиза, промышленно изготовленная однозарядная винтовка калибра 5,6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.
При этом найденное оружие оказалось во вполне рабочем состоянии. На сторожа завели уголовное дело. Суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU