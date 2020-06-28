2020-06-28T11:22:49+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит четыре года тюрьмы за винтовку

Обрез нашли у сторожа детского лагеря
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У винтовки была срезана часть ствола.У винтовки была срезана часть ствола.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Во время осмотра неработающего детского лагеря в Михайловском районе Волгоградской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили обрез. Винтовку ТОЗ-8М нашли в сторожке. Теперь за незаконное хранение оружия сторожу лагеря грозит до четырех лет тюрьмы.

Принадлежал обрез 39-летнему сторожу. Он этот факт отрицать не стал. Использовал винтовку для работы, так мужчине было спокойней нести свою вахту в пустом детском лагере.

- Как показала экспертиза, промышленно изготовленная однозарядная винтовка калибра 5,6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

При этом найденное оружие оказалось во вполне рабочем состоянии. На сторожа завели уголовное дело. Суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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