В центре Волгограда разбился мотоциклист

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:29:38+03:00

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С приходом лета на дорогах Волгограда и области появляется немало мотоциклистов. Нередки и аварии с их участием. Около десяти вечера в субботу мотоциклист разбился в центре Волгограда на улице Хиросимы. 45-летний байкер на своей «Хонде» ехал в сторону Второй продольной, но не справился с управлением и налетел на бордюр. В итоге мотоцикл перевернулся, а водитель оказался в больнице с серьезными травмами.

Еще одна авария с железным конем случилась днем в субботу в Городищенском районе. В поселке Новый Рогачик столкнулись «Форд Фьюжн» и мотоцикл «Урал». Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, 34-летний мужчина за рулем иномарки не предоставил двигавшемуся в том же направлении мотоциклисту преимущества при развороте налево. При этом 36-летний мотоциклист тоже нарушил правила и не раз. У его «Урала» не было госномеров, а у него самого – водительских прав. Сейчас байкер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU