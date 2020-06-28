2020-06-28T10:14:09+03:00
Происшествия

В Волгограде «КамАЗ» раздавил легковушку

А во Фроловском районе «КамАЗ» опрокинулся на проселочной дороге
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Водитель грузовика не уступил дорогу.Водитель грузовика не уступил дорогу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу два ДТП с участием «КамАЗов» произошло за минувшие сутки на трассах Волгоградской области. Накануне ночью на севере Волгограда грузовик раздавил легковушку. Авария случилась в Тракторозаводском районе вскоре после полуночи. 53-летний мужчина за рулем грузовика на перекрестке улиц Шурухина и Латошинской не уступил дорогу и лоб в лоб врезался во встречную «Лада Гранта». Влетевшую под «КамАЗ» легковушку сильно покорежило. В итоге на больничной койке оказался32-летний пассажир.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, еще одно ДТП произошло в этот же день на проселочной дороге во Фроловском районе. Там 38-летний водитель перевернулся на «КамАЗе». По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Сейчас он также в больнице.

«КамАЗ» перевернулся на проселочной дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«КамАЗ» перевернулся на проселочной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всего за сутки на дорогах Волгоградской области 11 человек получили ранение в восьми серьезных ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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