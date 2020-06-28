2020-06-28T08:45:42+03:00
Общество

В Советском районе Волгограда 30 июня отключат газ

График отключения газа в Волгограде на 30 июня 2020 [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Голубого топлива не будет восемь часов. Фото: Татьяна РАСЮКГолубого топлива не будет восемь часов. Фото: Татьяна РАСЮК
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Летом жителям Волгограда приходится временно оставаться без привычных удобств - то воду отключат, то оставят без электричества. Волгоградские газовики продолжают подготовку к зимнему сезону и проводят плановые ремонты на газовых сетях региона. Из-за этого во вторник, 30 июня 2020, без возможности пользоваться плитой и водонагревателем останутся жители двух улиц Советского района. Отключат газ с 9 часов утра до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, без газа 30 июня 2020 останутся жители домов №15 – 21 и 54 по улице Терешковой, а также дома №1/5, 1/6, 1/7, 1/8 и 1/9 по улице Волгоградской. Включать с 9 до 17 часов газоиспользующие приборы не рекомендуется.

А 29 июня газ отключат в Дзержинском районе. Затронет это сотни домов на тридцати улицах (адреса).

Также 29 июня четыре района Волгограда останутся без света (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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