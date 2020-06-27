Талантливых волгоградцев приглашают на кастинг в документальный фильм «Высота 145»

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:13:45+03:00

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Уже состоявшиеся актеры или просто талантливые жители Волгограда, которые давно мечтают появиться на телеэкранах, могут принять участие в кастинге. С 1 июля стартуют съемки документально-игрового фильма «Высота 145» от некоммерческой организации «Белая Стрела». Это проект о героях Сталинградской битвы, он является очень символичным именно сейчас – в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сниматься в фильме будут как известные актеры, так и начинающие, и проста волгоградская молодежь. Но есть условия: возраст от 18 до 35 лет. Необходимо прислать анкету на почту ntcpt@mail.ru (указать ФИО, возраст, рост, вес, специальные навыки – это может быть как опыт в актерском деле, так и умение кататься на лошадях или спортивные достижения). Также нужно указать адрес, где учились, номер телефона, соцсети.

- Количество мест ограничено. В рамках проекта участники пройдут мастер классы по актёрскому мастерству с известными киноактерами. Уже в августе стартуют съемки кинофильма. Территориально проект и сами съемки будут проходить недалеко от центра города Волгограда, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU